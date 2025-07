Messi torna a fare il fenomeno in MLS: segna un goal alla Maradona e trascina l’Inter Miami con una doppietta

CF Montreal vs Inter Miami CF

Lionel Messi è stato il protagonista assoluto del 4-1 sul campo del Montreal: ha messo a segno una doppietta con due goal da cineteca.

Appena il tempo di mettersi alle spalle l’avventura nel Mondiale per Club e per l’Inter Miami è già arrivato il momento di tornare a confrontarsi con un palcoscenico diverso e che certamente conosce meglio: la MLS.

Ad una settimana circa dall’eliminazione patita negli ottavi di finale per mano del PSG (netto 4-0 ad Atlanta), Messi e compagni sono tornati in campo per affrontare il Montreal.

Una gara, quella che si è giocata in Canada, che ha avuto nel fuoriclasse argentino uno straordinario protagonista: prima infatti si è reso protagonista di un clamoroso errore, poi ha messo a segno una doppietta con tanto di goal da cineteca.