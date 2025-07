Messi sempre più dominante in MLS: altra doppietta e supera Cristiano Ronaldo in una speciale classifica

New York Red Bulls

New York Red Bulls vs Inter Miami CF

Lionel Messi ha sfoderato l’ennesima grande prestazione della sua stagione: ha trascinato l’Inter Miami nel 5-1 ai New York Red Bulls.

Negli Stati Uniti saranno in molti coloro che hanno ormai esaurito gli aggettivi per Leo Messi.

Il fuoriclasse argentino si conferma il giocatore più dominante della MLS e lo fa sfoggiando l’ennesima prestazione sensazionale della sua stagione.

Ad un anno dall’inizio dei Mondiali, Messi sta vivendo il miglior momento di forma degli ultimi tempi, il tutto per la gioia dell’Inter Miami che, imponendosi per 5-1 sul campo dei New York Red Bulls, si mettono alle spalle il 3-0 patito pochi giorni fa contro Cincinnati e riprendono la loro scalata verso la vetta della Eastern Division.