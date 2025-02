Sporting Kansas City vs Inter Miami CF

Messi ha segnato contro lo Sporting KC il goal più ‘estremo’ della sua carriere: è stata una delle partite più fredde di sempre giocate negli USA.

Si è aperta con una vittoria la stagione dell’Inter Miami.

Un successo, come spesso accaduto nel recente passato, nel segno di Lionel Messi che, in CONCACAF Champions Cup e contro lo Sporting KC ha siglato il suo goal numero 851 in carriera.

Forse non la sua rete più importante, ma che difficilmente dimenticherà: l’ha infatti marcata in condizioni assolutamente estreme.