Messi non scende in campo: tifosi furibondi, scatta il rimborso dei biglietti

Non si placano le polemiche per la mancata presenza in campo di Messi ad Hong Kong: i gli spettatori verranno parzialmente rimborsati.

Quella che doveva essere una semplice amichevole si è trasformata in un caso che si è spinto ben oltre i confini dello sport.

L’Inter Miami domenica scorsa è scesa in campo ad Hong Kong per affrontare una rappresentativa locale di All-Stars. Una partita che non metteva in palio nulla, se non l’occasione di vedere la più grande stella del calcio mondiale dal vivo: Lionel Messi.

In quasi 40 mila si sono riversati all’Hong Kong Stadium per ammirare il fuoriclasse argentino in azione, ma si è presentato un problema di non poco conto: Messi non ha messo piede sul terreno di gioco.