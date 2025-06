Mercato chiuso, ma niente annuncio del Manchester City: cosa succede con Reijnders?

La finestra straordinaria di calciomercato si è ufficialmente chiusa: cosa succede con il trasferimento di Reijnders dal Milan al City?

La sessione straordinaria di calciomercato, programmata per le società che prenderanno parte al Mondiale per Club si è ufficialmente chiusa.

Sono diverse le squadre che sono uscite rafforzate da questi giorni di trattative e tra tutte quella che forse ha maggiormente giovato di questa finestra è stato il Manchester City.

I Citizens hanno messo a segno compli importanti, ma non hanno annunciato in via ufficiale l’acquisto di Tijjani Reijnders dal Milan prima del gong.

L'articolo prosegue qui sotto

Cosa succede dunque con il centrocampista olandese e l’operazione può essere comunque definita conclusa?