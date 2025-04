Mendy e Alaba sotto i ferri: Real Madrid alle prese con l'emergenza infortuni

Non solo Rudiger: il Real Madrid perde anche Mendy e Alaba, costretti a operarsi per risolvere i rispettivi infortuni.

Non è di certo un periodo semplice per i tifosi del Real Madrid, alle prese con la delusione per il k.o. maturato quasi sul gong del secondo tempo supplementare nella finale di Coppa del Re contro i rivali del Barcellona.

A ciò vanno aggiunte anche le difficoltà di formazione per Ancelotti, costretto a fare di necessità virtù: colpa dell'emergenza infortuni che non sembra voler abbandonare i 'Blancos'.

A finire sotto i ferri troviamo Ferland Mendy e David Alaba, così come Antonio Rudiger che peraltro ha ricevuto 6 giornate di squalifica per il comportamento tenuto sabato sera nei confronti dell'arbitro del 'Clasico'.