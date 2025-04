Rudiger stangato dopo il 'Clasico': 6 giornate di squalifica per il tedesco

Pesante squalifica per Rudiger, alle prese anche con l'infortunio al menisco: punito per il comportamento tenuto nel finale del 'Clasico'.

Il Real Madrid perde Antonio Rudiger, in tutti i sensi: il tedesco, operato per la rottura parziale del menisco esterno della gamba sinistra, è stato anche stangato dal Giudice Sportivo spagnolo.

Nel mirino il comportamento avuto nei minuti finali del 'Clasico' di Coppa del Re quando, dopo essere stato sostituito, si è reso protagonista di un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro del match che lo ha espulso.

Rudiger è stato sanzionato con una squalifica importante, ininfluente per questo finale di stagione che non lo avrebbe comunque visto protagonista in campo.