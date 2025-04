McTominay sulla scia di Hamsik: è lui ora il vero trascinatore del Napoli

Scott McTominay anche contro il Monza è risultato decisivo: tra tutti i giocatori del Napoli oggi nessuno incide più di lui.

Quando la scorsa estate il Napoli lo ha prelevato dal Manchester United, sono stati in molti coloro che hanno pensato ad un grande colpo, forse però in pochi potevano immaginarsi uno Scott McTominay da subito così fondamentale per le sorti della compagine partenopea.

A volerlo fortemente è stato Antonio Conte che evidentemente aveva avuto modo di osservarlo da vicino nel corso della sua esperienza in Premier League e che per lui aveva pensato ad un ruolo ben preciso, un ruolo che gli consentisse di sfruttare tutte le sue enormi qualità.

Il centrocampista scozzese, non solo ha ripagato totalmente la fiducia del suo allenatore, ma si sta rivelando uno dei giocatori più decisivi dell’intera Serie A.

Un elemento capace di garantire tanto in termini di equilibrio e di gioco, ma anche di segnare reti pesantissime.