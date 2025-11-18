Mbappé al centro di una polemica in Francia: lascia la Nazionale per infortunio e vola a Dubai

E’ stato tra i grandi trascinatori di una Francia che, senza troppi problemi, è riuscita a vincere il Gruppo D e a strappare una qualificazione diretta per i Mondiali del 2026, ma in questo momento Kylian Mbappé si trova anche al centro di una polemica nel suo Paese.
Il fuoriclasse transalpino infatti, non ha preso parte all’ultima partita giocata dalla sua Nazionale in Azerbaigian a Baku poiché infortunato.
Mbappé, per non correre rischi dopo un’eccellente prestazione sfoderata nel 4-0 all’Ucraina, è stato immediatamente liberato dal suo commissario tecnico Deschamps e, a far discutere, non è stato solo quello che in molti hanno visto come un trattamento di favore, ma anche il fatto che l’attaccante si sia diretto a Dubai per un viaggio di piacere.