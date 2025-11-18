Pubblicità
Mbappé al centro di una polemica in Francia: lascia la Nazionale per infortunio e vola a Dubai

Kylian Mbappé aveva lasciato il ritiro della Francia a causa di un problema alla caviglia: per questo motivo ha saltato la gara con l’Azerbaigian.

E’ stato tra i grandi trascinatori di una Francia che, senza troppi problemi, è riuscita a vincere il Gruppo D e a strappare una qualificazione diretta per i Mondiali del 2026, ma in questo momento Kylian Mbappé si trova anche al centro di una polemica nel suo Paese.

Il fuoriclasse transalpino infatti, non ha preso parte all’ultima partita giocata dalla sua Nazionale in Azerbaigian a Baku poiché infortunato.

Mbappé, per non correre rischi dopo un’eccellente prestazione sfoderata nel 4-0 all’Ucraina, è stato immediatamente liberato dal suo commissario tecnico Deschamps e, a far discutere, non è stato solo quello che in molti hanno visto come un trattamento di favore, ma anche il fatto che l’attaccante si sia diretto a Dubai per un viaggio di piacere.

    L’INFORTUNIO IN NAZIONALE

    All’indomani della vittoria contro l’Ucraina nel primo dei due impegni della Francia in questo mese di novembre, Mbappé ha lasciato il ritiro a causa di un infortunio.

    Per lui si era parlato di un’infiammazione alla caviglia destra che richiedeva alcuni esami e quindi in molti si aspettavano un ritorno a Madrid per mettersi subito a disposizione del Real ma, secondo quanto riportato da RMC Sport invece, già nella giornata di sabato l’attaccante è volato subito a Dubai.

  • UN INFORTUNIO DIPLOMATICO?

    Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Mbappé non è assolutamente da considerarsi a rischio per la sfida con l’Elche valida per la tredicesima giornata di Liga.

    Il Real Madrid anzi, non avrebbe nemmeno programmato alcun esame per valutare le condizioni della caviglia dell’attaccante.

    AVVISTATO A DUBAI

    Mbappé non ha fatto nulla per suo nascondere il suo viaggio a Dubai, anzi è stato avvistato all’Atlantis The Royal in compagina di altre celebrità in un club di padel.

    L’attaccante si è fatto anche immortalare in alcune immagini che sono state postate sui social network.

  • LE POLEMICHE IN FRANCIA

    Questo viaggio a Dubai di Mbappé, mentre i compagni di Nazionale si apprestavano a volare in Azerbaigian per una partita ininfluente ai fini della qualificazione, ha fatto molto discutere in Francia. 

    L’ex calciatore francese, Jerome Rothen, a RMC ha stigmatizzato il comportamento dell’attaccante.

    “Pensate che i compagni di Nazionale che andranno a Baku o quelli che in stagione giocano anche più di Mbappé saranno impazienti di giocare una partita ininfluente? No, ma ci vanno perché devono. Perché a Mbappé è riservato un trattamento speciale. Secondo me in molti sono stufi di questa cosa e tali decisioni possono creare fratture nello spogliatoio”. 

