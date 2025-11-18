Mbappé al centro di una polemica in Francia: lascia la Nazionale per infortunio e vola a Dubai

Questo viaggio a Dubai di Mbappé, mentre i compagni di Nazionale si apprestavano a volare in Azerbaigian per una partita ininfluente ai fini della qualificazione, ha fatto molto discutere in Francia.

L’ex calciatore francese, Jerome Rothen, a RMC ha stigmatizzato il comportamento dell’attaccante.

“Pensate che i compagni di Nazionale che andranno a Baku o quelli che in stagione giocano anche più di Mbappé saranno impazienti di giocare una partita ininfluente? No, ma ci vanno perché devono. Perché a Mbappé è riservato un trattamento speciale. Secondo me in molti sono stufi di questa cosa e tali decisioni possono creare fratture nello spogliatoio”.