Mbappé ai box per gran parte del Mondiale per Club: svelata la causa del suo problema

La stella del Real Madrid è stata costretta al ricovero e a saltare diverse partite: nel corso del Mondiale per Club ha perso sei chili.

Tra tutte le stelle che hanno preso parte al Mondiale per Club, Kylian Mbappé era certamente una delle più attese in assoluto.

Il fuoriclasse francese doveva essere una delle grandi attrazioni del torneo che si sta svolgendo negli Stati Uniti ma, di fatto, in campo lo si è visto pochissimo.

Sin qui ha infatti collezionato appena due presenze per un totale di 45’ di gioco. Il Real Madrid non ha quindi potuto contare quasi mai sulla sua stella di prima grandezza, che ha fatto l’esordio nella competizione negli ottavi contro la Juventus, per poi tornare in campo e segnare un gran goal decisivo nei quarti contro il Borussia Dortmund.

L'articolo prosegue qui sotto

L’Equipe ha svelato quale è stato il problema che ha tenuto il fuoriclasse francese ai box per gran parte del torneo.