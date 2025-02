Mbangula fa autocritica nonostante il goal decisivo: "Non ci sono scuse"

Il match-winner della Juventus non riesce a gioire del tutto per il goal al PSV: "Non sono felice per come sono entrato in campo".

Se la Juventus potrà permettersi il lusso di viaggiare alla volta di Eindhoven con due risultati su tre a disposizione, il merito è di Samuel Mbangula: sua la zampata che nel finale ha piegato la resistenza del PSV. Serata da ricordare a livello personale per il belga, che però non è riuscito a godersi del tutto il goal della vittoria. Intervistato da 'Sky Sport', Mbangula ha fatto autocritica su una prestazione che, al netto della rete, non lo ha soddisfatto più di tanto. L'articolo prosegue qui sotto