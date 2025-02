Juventus-PSV 2-1, pagelle e tabellino: Mbangula entra e segna, agli olandesi non basta Perisic

Va alla Juventus il primo atto del playoff di Champions League: McKennie e Mbangula piegano il PSV, a segno con l'ex interista Perisic.

La Juventus non fallisce l'esame PSV: in attesa del secondo atto in programma a Eindhoven tra otto giorni, i bianconeri si regalano un vantaggio che quantomeno li avvicina all'obiettivo degli ottavi di Champions League.

Spirito più che intraprendente quello messo in mostra dai ragazzi di Motta in fase di approccio al match, sbagliato invece dagli olandesi che impiegano un po' di minuti prima di iscriversi definitivamente all'incontro. Una passività pagata a caro prezzo con la rete dello svantaggio: grande avanzata di Gatti che semina il panico nell'area biancorossa, per poi regalarsi un assist di petto per la gran botta dal limite di McKennie, a segno contro i campioni d'Olanda anche nella League Phase.

Il pareggio del PSV è un vero e proprio fulmine a ciel sereno e porta la firma di Perisic, letale con un piazzato sul primo palo che mette in evidenza tutti i limiti tecnici di Kelly, tutt'altro che perfetto nella circostanza. Regolare il precedente controllo di Lang in avvio di azione, nonostante le proteste bianconere per un presunto tocco col braccio che però non c'è.

Sul volto dei tifosi di 'Madama' torna il sorriso nel finale grazie a due subentrati: Conceiçao mette la freccia su Mauro Junior, tiro-cross respinto da Benitez proprio sui piedi di Mbangula che non può sbagliare da pochi passi. Una rete preziosissima, che consentirà di affrontare la trasferta olandese con maggiore tranquillità.