Matthaus sul 2-0 di Germania-Italia: “Dormivano, una cosa del genere nemmeno a scuola”

Germania vs Italia

Lothar Matthaus commenta quanto accaduto in Germania-Italia: “Sull’angolo di Kimmich gli italiani erano completamente addormentati”.

Si è interrotto nei quarti di finale l’avventura dell’Italia in Nations League.

La Nazionale Azzurra, dopo essere stata battuta dalla Germania per 2-1 nel match di andata che si è giocato a San Siro, nel ritorno di Dortmund non è riuscito ad andare oltre ad un clamoroso 3-3 in rimonta.

Al Signal Iduna Park, i ragazzi di Spalletti sono stati letteralmente travolti in un primo tempo che ha avuto nel goal del momentaneo 2-0 forse la foto che ha racchiuso una prestazione fino a quel momento inquadrabile.

Una rete, quella siglata da Musiala che, per come è stata confezionata, ha fatto il giro del mondo.

Lothar Matthaus ha commentato quanto accaduto a Sky Sport Germania.