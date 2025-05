Como vs Inter

Per Marotta il secondo posto dell'Inter è dato anche da una serie di decisioni arbitrali sfavorevoli, non solo contro la Lazio.

In silenzio stampa dopo Inter-Lazio, la partita che in virtù del contemporaneo pareggio tra Parma e Napoli sarebbe potuto valere il sorpasso ai danni della squadra di Conte, la società nerazzurra è pronta a farsi sentire contro le decisioni arbitrali dell'ultimo periodo.

Lo scrive La Repubblica, evidenziando come il silenzio stampa post pareggio di San Siro sia proprio dovuto ad arbitraggi che, utilizzando un eufemismo, non sono piaciuti a Beppe Marotta.

Secondo Marotta a portare l'Inter al secondo posto ci sia stata anche una serie di decisioni sfavorevoli da parte degli arbitri: per questo il presidente nerazzurro sarebbe pronto a portare questa sua idea nel prossimo consiglio federale, dando battaglia per far valere il peso della società e mettere sul piatto le presudente ingiustizie che ritiene di aver subito nel corso dell'annata di Serie A.