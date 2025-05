Moviola Inter-Lazio: mani in area di Bisseck, era rigore per la Lazio?

La sfida tra Inter e Lazio può decidere le sorti dello Scudetto e della qualificazione alle prossime coppe europee: tutti gli episodi da moviola.

La penultima giornata di Serie A vede sfidarsi Inter e Lazio in un big match fondamentale per l'esito di questo campionato.

Da una parte i nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per restare aggrappati alla lotta per lo Scudetto; dall'altra, invece, i biancocelesti sono ancora in corsa per il quarto posto, ma una sconfitta potrebbe significare non disputare alcuna coppa nella prossima stagione.

Ad arbitrare il match sarà Daniele Chiffi di Padova, mentre in sala VAR ci sarà la coppia formata da Aleandro Di Paolo e Marco Guida.

Tutti gli episodi dubbi del match.