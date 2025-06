Marotta e il rapporto da incubo con le finali di Champions: quattro sconfitte su quattro

Beppe Marotta ha vissuto quattro finali di Champions da dirigente e non ha mai visto la sua squadra sollevare al cielo il trofeo.

Si è chiusa nel peggior modo possibile la stagione dell’Inter.

La compagine nerazzurra, dopo aver coltivato per la seconda volta in ventiquattro mesi il sogno di salire sul tetto d’Europa, si è arresa in finale di Champions League ad uno scatenato PSG capace di imporsi per 5-0.

Una partita senza storia, quella che si è giocata all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera, che prolunga una striscia negativa particolare per Beppe Marotta.

L'articolo prosegue qui sotto

Il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato infatti per quattro volte ha vissuto l’ultimo atto della massima competizione continentale e per quattro volte ha visto la sua squadra perdere.