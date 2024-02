Beppe Marotta confida la sua ammirazione per Jude Bellingham: "Se avessi un budget illimitato prenderei lui, è un giocatore che mi fa divertire".

Immaginate Jude Bellingham con addosso la maglia dell'Inter.

Beppe Marotta lo fa e stuzzica la fantasia dei tifosi, confidando tutta la propria ammirazione calcistica nei confronti del gioiello del Real Madrid.

L'ad nerazzurro, a 'DAZN', nella lunga intervista in cui - tra i temi toccati - ha di fatto preannunciato il colpo Zielinski a zero, ammette il proprio debole per il centrocampista inglese.