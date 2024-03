Marchisio a GOAL: “Yamal al primo posto sul podio, poi Endrick ed Yildiz”

Claudio Marchisio, in un’intervista a GOAL, ha creato il suo podio dei migliori talenti in circolazione: “Yamal lo metto al primo posto”.

Sono tre tra i talenti più importanti dell’intero panorama calcistico mondiale e i loro nomi non potevano non figurare nella classifica di NXGN 2024, ovvero in quella selezionata da GOAL dei migliori cinquanta giocatori nati dopo l’1 gennaio 2005.

Lamine Yamal del Barcellona (il vincitore di NXGN 2024), Endrick del Palmeiras (che presto inizierà la sua avventura al Real Madrid) e Kenan Yildiz della Juventus (una delle più belle novità proposte dalla Serie A 2023-2024), sono ragazzi già pronti per il presente, visto che nonostante la giovanissima età giocano in Nazionale maggiore), e soprattutto sono attesi da un futuro radioso.

Claudio Marchisio, in un’intervista rilasciata a GOAL, ha provato a posizionarli su un ipotetico podio.