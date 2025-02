Manchester City-Liverpool diretta, gli aggiornamenti del big match di Premier: formazioni e marcatori

La capolista Liverpool gioca a Manchester contro un City desideroso di rivalsa dopo l'addio alla Champions League.

Il Liverpool prova ad allungare in vetta dopo la sconfitta dell'Arsenal. Di fronte c'è però il Manchester City di Guardiola, padrone di casa che vuole tornare in Champions dopo l'addio al torneo 2025 arrivato in seguito al k.o contro il Real Madrid (nei playoff).

In diretta alle 17:30 di domenica 23 febbraio, Man City-Liverpool è la partita che i tifosi aspettano con grande trepidazione da diversi anni, nonostante in questa stagione solo gli ospiti di Slot siano in lotta per il titolo, risultando attualmetne favoriti assoluti.

Il big match di Premier è essenziale per il Liverpool, ma non solo: la sconfitta del Forest regala una grande opportunità per il Manchester City, deciso a vincere per rialzarsi dopo la Champions ed agganciare la terza piazza occupata dal team di Nottingham.