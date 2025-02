Manchester City-Liverpool dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Manchester City vs Liverpool

La 26esima giornata di Premier League vede affrontarsi Manchester City e Liverpool: dove vedere la partita in tv, streaming e le formazioni del match.

Chi lo avrebbe mai detto ad inizio stagione che giunti ad uno dei big match più attesi nel girone di ritorno del campionato inglese sarebbe arrivato con 17 punti di distacco tra le due squadre.

Ebbene, il Manchester City di Pep Guardiola si trova in quarta posizione a quota 44 punti, con il Liverpool di Arne Slot lanciato in testa alla classifica a quota 61 punti.

I Cityzens hanno anche rimediato l'esclusione dalla Champions League dopo la duplice sconfitta ai playoff contro il Real Madrid: per gli azzurri di Manchester non resta altro che salvare il salvabile, a partire dallo scontro diretto contro i rivali al titolo degli ultimi anni, che può significare tanto soprattutto dal punto di vista del morale.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.