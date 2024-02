Malore sul volo di ritorno: Retegui ricoverato in ospedale dopo Napoli-Genoa

L’attaccante del Genoa, Mateo Retegui, è stato ricoverato sabato a seguito di un malore: subito dimesso, presente all'allenamento.

Qualche momento di apprensione, poi seguito fortunatamente da un lungo sospiro di sollievo.

Ha avuto un epilogo inaspettato il sabato di Mateo Retegui. L’attaccante del Genoa e della Nazionale Azzurra infatti, dopo essere stato uno dei protagonisti della sfida che ha visto la sua squadra impegnata nel primo pomeriggio sul campo del Napoli, durante il viaggio di ritorno ha avvertito un malore.

Come riportato da ‘Il Secolo XIX’, Retegui è stato successivamente ricoverato in ospedale per accertamenti, che hanno escluso problemi.