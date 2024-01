Maiello, "Il Maradona delle carceri" che voleva rapire Zola: il sogno infranto, la caduta e il riscatto

Da talento del Monza a delinquente, poi il tentato rapimento di Zola, il carcere e la redenzione: la storia di Fabrizio Maiello.

"Fra rabbia ed amore il distacco già cresce, ma chi sarà il campione già si capisce" - Francesco De Gregori, 'Il Bandito e il campione' (testo di Luigi Grechi)

Le parole del testo del celebre brano interpretato da Francesco De Gregori, ma scritto dal fratello Luigi Grechi e dedicato alla vicenda del bandito Sante Pollastri e del campione di ciclismo Costante Girardengo, si adattano bene anche ad un'altra storia, quella, davvero incredibile, drammatica ma a lieto fine, di Fabrizio Maiello, in arte "Il Maradona delle carceri", che da promessa del pallone si è ritrovato nel giro di pochi anni a diventare un criminale, un rapinatore e un bandito.

In queste vesti tenterà anche di rapire, nel 1994, Gianfranco Zola, uno dei suoi idoli e stella del Parma. In quel momento il futuro "Magic Box" era una sorta di antitesi rispetto a lui, il prototipo di chi aveva sì grande talento, ma non si era arreso alle difficoltà e alla fine era arrivato in alto. Se l'amore per il calcio avrebbe portato Zola in alto, la rabbia verso la vita e lo sfortunato destino avevano fatto precipitare la promessa del Monza in un vortice di delinquenza e criminalità.

Proprio dall'incontro con il campione buono e generoso, che va diversamente da quanto lui e gli altri criminali avevano pianificato, scatta dentro Maiello qualcosa. Sebbene compirà ancora altri reati, la parabola della sua vita, che lo aveva portato dapprima in carcere, poi nell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, inizia una lenta risalita, che lo condurrà, alla fine, alla redenzione e a riconquistare la libertà.

Fabrizio comincia ad aiutare Giovanni, un compagno dell'OPG in difficoltà. Il pallone diventa la sua salvezza: ottiene di potersi allenare e stabilisce una serie di record di palleggi, dimostrando di avere ancora quella classe che da giovane aveva fatto intravedere nel Monza. E in quel luogo di sofferenza troverà anche l'amore e la forza per iniziare una nuova vita e ritrovare se stesso.