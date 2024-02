Maccabi Haifa-Fiorentina negli ottavi di Conference League: andata in campo neutro, dove si gioca

Il Maccabi Haifa ospiterà la Fiorentina nell’andata degli ottavi di finale di Conference League: la sfida non si giocherà in Israele.

L’urna di Nyon ha emesso il suo verdetto: sarà il Maccabi Haifa il prossimo avversario della Fiorentina in Conference League.

La compagine gigliata, unica squadra italiana in corsa nel torneo, affronterà dunque negli ottavi di finale una delle migliori squadre israeliane.

Così come stabilito dal regolamento, la Fiorentina, avendo vinto il proprio girone, si è presentata al sorteggio da testa di serie, cosa questa che le ha riservato un vantaggio potenzialmente importante: giocherà la gara di ritorno tra le mura amiche dell’Artemio Franchi.

Sfida di andata dunque in trasferta, ma non allo stadio Sammy Ofer di Haifa. Il conflitto in Medio Oriente infatti, non rende possibile lo svolgimento della gara in Israele.