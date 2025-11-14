Lungo stop per Suzuki, il Parma potrebbe ricorrere al mercato degli svincolati: le opzioni a disposizione dei ducali

Qualora il Parma decidesse di rivolgersi al mercato degli svincolati, le opzioni a disposizione non mancherebbero di certo.

Tra gli estremi difensori in attesa di sistemazione ci sono diversi italiani che conoscono già benissimo la Serie A.

Tra essi Andrea Consigli, che lo scorso giugno ha lasciato il Sassuolo dopo undici stagioni e ben 372 presenze in tutte le competizioni (nello scorso campionato di Serie B non ha però totalizzato presenze poiché fuori rosa), e Salvatore Sirigu, che è reduce da un’annata da quattro presenze complessive con il Palermo tra campionato cadetto e Coppa Italia.

Tra i portieri nostrani attualmente svincolati anche Luigi Sepe, che ad agosto ha rescisso il contratto che lo legava alla Salernitana (con la quale ha preso parte allo scorso campionato di Serie B), e Alessio Cragno, che a giugno ha chiuso la sua breve esperienza alla Sampdoria, ma che attualmente non potrebbe scendere in campo poiché alle prese con il recupero dopo un intervento al tendine d’Achille.