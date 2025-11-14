Lungo stop per Suzuki, il Parma potrebbe ricorrere al mercato degli svincolati: le opzioni a disposizione dei ducali

L’ultima partita giocata in campionato con il Milan ha lasciato in eredità al Parma un importantissimo punto ottenuto grazie a una straordinaria rimonta da 0-2 a 2-2, ma anche una tegola pesantissima con la quale dover fare i conti.
Nel corso della partita con i rossoneri, infatti, Zion Suzuki ha riportato un grave infortunio alla mano sinistra che lo costringerà a uno stop molto lungo.
Il Parma dovrà rinunciare al suo portiere titolare fino a marzo e dunque non è escluso che possa decidere di rivolgersi al mercato degli svincolati per assicurarsi fin da subito un elemento d’esperienza da affiancare a Corvi e Rinaldi, che sia in grado di sopperire alla lunga assenza del numero uno nipponico.