MIX Sirigu Rui Patricio Consigli
Leonardo Gualano

Lungo stop per Suzuki, il Parma potrebbe ricorrere al mercato degli svincolati: le opzioni a disposizione dei ducali

Il Parma potrebbe decidere di rivolgersi al mercato degli svincolati per far fronte all’infortunio occorso a Suzuki: le opzioni di grande esperienza non mancherebbero.

L’ultima partita giocata in campionato con il Milan ha lasciato in eredità al Parma un importantissimo punto ottenuto grazie a una straordinaria rimonta da 0-2 a 2-2, ma anche una tegola pesantissima con la quale dover fare i conti.

Nel corso della partita con i rossoneri, infatti, Zion Suzuki ha riportato un grave infortunio alla mano sinistra che lo costringerà a uno stop molto lungo.

Il Parma dovrà rinunciare al suo portiere titolare fino a marzo e dunque non è escluso che possa decidere di rivolgersi al mercato degli svincolati per assicurarsi fin da subito un elemento d’esperienza da affiancare a Corvi e Rinaldi, che sia in grado di sopperire alla lunga assenza del numero uno nipponico.

  • L’INFORTUNIO DI SUZUKI

    Zion Suzuki, nel corso della sfida di campionato con il Milan, ha riportato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide.

    Un infortunio che, come spiegato dal Parma il successivo 13 novembre, ha richiesto un intervento chirurgico.

    “Nella giornata odierna il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio.

    L’intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone, in costante contatto con lo staff sanitario gialloblù”.

    Per Suzuki i tempi di recupero non saranno brevi e si parla di uno stop nell’ordine dei tre o quattro mesi. Questo vuol dire che il suo 2025 è già finito e che potrebbe tornare a disposizione solo nel mese di marzo.

  • Salvatore Sirigu Palermo Coppa Italia NapoliGetty Images

    ANCHE SIRIGU E CONSIGLI TRA GLI SVINCOLATI

    Qualora il Parma decidesse di rivolgersi al mercato degli svincolati, le opzioni a disposizione non mancherebbero di certo.

    Tra gli estremi difensori in attesa di sistemazione ci sono diversi italiani che conoscono già benissimo la Serie A.

    Tra essi Andrea Consigli, che lo scorso giugno ha lasciato il Sassuolo dopo undici stagioni e ben 372 presenze in tutte le competizioni (nello scorso campionato di Serie B non ha però totalizzato presenze poiché fuori rosa), e Salvatore Sirigu, che è reduce da un’annata da quattro presenze complessive con il Palermo tra campionato cadetto e Coppa Italia.

    Tra i portieri nostrani attualmente svincolati anche Luigi Sepe, che ad agosto ha rescisso il contratto che lo legava alla Salernitana (con la quale ha preso parte allo scorso campionato di Serie B), e Alessio Cragno, che a giugno ha chiuso la sua breve esperienza alla Sampdoria, ma che attualmente non potrebbe scendere in campo poiché alle prese con il recupero dopo un intervento al tendine d’Achille.

  • Rui Patricio #1 of Al Ain FC warms upGetty Images

    L’OPZIONE RUI PATRICIO

    Tra i portieri che conoscono molto bene la Serie A c’è certamente Rui Patricio.

    L’esperto estremo difensore portoghese è reduce dalle esperienze con Roma e Atalanta (solo sei presenze complessive nella scorsa stagione a Bergamo) e da una brevissima esperienza all’Al-Ain durata il tempo del Mondiale per Club.

    È italiano, ma non ha mai giocato nel massimo campionato nostrano, invece, Vito Mannone che, dopo le esperienze in Inghilterra, Stati Uniti, Danimarca e Francia, a 37 anni è alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire dopo la conclusione della sua al Lille.

  • GLI ATTUALI PORTIERI DEL PARMA

    In attesa di vedere se il Parma deciderà o meno di intervenire sul mercato, Cuesta può già contare su due portieri che nel corso di questa stagione non hanno ancora totalizzato presenze.

    Si tratta di Edoardo Corvi e Filippo Rinaldi. Il primo è cresciuto nel Parma e ha giocato quasi tutta la carriera in gialloblù, se si esclude un’esperienza in prestito al Legnago. Nel corso degli anni ha sempre vestito i panni di vice, coprendo le spalle ai vari Buffon e Chichizola prima di Suzuki. Sulla carta dovrebbe toccare a lui, che sin qui con il Parma ha totalizzato 11 presenze (7 in Serie B e 4 in Coppa Italia), difendere la porta nelle prossime partite.

    Rinaldi, infatti, ha iniziato la stagione da “terzo” ed è tornato al Parma la scorsa estate dopo un prestito alla Feralpisalò. In precedenza aveva vestito le maglie di Montevarchi, Piacenza e Olbia ed è ancora in attesa, proprio come Corvi, del suo esordio in Serie A.

