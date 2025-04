Lunedì 7 aprile, dove vedere la Kings League oggi su Sky, NOW, Twitch e Youtube

Ottava giornata di Kings League, sei partite dalle 17:00 alle 23:00. Gli Stallions di Blur provano ad allungare in testa alla classifica.

Mentre in Francia la Kings Legue è appena cominciata con la vittoria della squadra di Mike Maignan (la 360 Nation), con il portiere rossonero sugli spalti per seguire l'esordio nel torneo, in Italia la competizione continua nella giornata odierna con la nona giornata, come sempre disponibile in diretta in chiaro e gratis, ma anche tramite Sky e NOW in abbonamento.

Dalle 17:00 alle 23:00 di lunedì 7 aprile si gioca il nono turno della Kings League Italia, in cui gli Stallions di Blur proveranno ad allungare in vetta allontanando TRM, Gear 7 ed FC Zeta.

Su Sky e NOW sono disponibili in diretta tv le partite delle 17:00 e delle 18:00, mentre il resto delle gare, gratis e in chiaro per tutti, vengono trasmesse dal vivo su Twitch, Tiktok e X.