Maignan in Kings League: dopo Milan-Fiorentina ha assistito all'esordio della sua squadra

Anche Maignan ha una squadra in Kings League, vittoriosa nella prima partita assoluta giocata: con lui anche Koundé.

Da Milano a Parigi per un'altra giornata di sport. Se il sabato di Mike Maignan ha fatto rima con Milan-Fiorentina 2-2 e il pareggio in rimonta dopo i due goal subiti nelle battute iniziali della partita, la domenica del portiere rossonero è stata vissuta in Francia per la Kings League, dove ha assistito alla prima gara della sua formazione, i 360 Nation.

All'indomani di Milan-Fiorentina, infatti, Maignan è volato a Parigi per assistere alla prima partita della neonata Kings League francese, una delle ultime arrivate nella galassia della competizione creata da Gerard Piqué e celeberrima anche in Italia.

Maignan ha assistito alla sfida tra Silmi e 360 Nation, vinta proprio dalla squadra di Maignan agli shoout dopo il 4-4 dei due tempi regolamentari. Al suo fianco in tribuna anche Koundé, uno dei vari presidenti e tiratore in occasione del rigore presidenziale, sbagliato nel corso della gara.