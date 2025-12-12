Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Lucca torna a Udine da avversario: cosa non sta funzionando al Napoli e le voci sul futuro

Udinese-Napoli match speciale per Lucca, il cui futuro in azzurro non è scontato: tra un presente deficitario e un calciomercato che potrebbe condurlo lontano dalla Campania.

Non sta andando come sperato da Lorenzo Lucca la prima stagione in maglia Napoli: dalle fanfare estive si è in breve tempo passati alle difficoltà intrinseche di un'attualità lontana dalle aspettative.

L'acquisto di Hojlund prima e il rientro imminente di Lukaku ora rischiano di spingere verso la porta d'uscita il classe 2000, già al centro di voci di calciomercato che potrebbero condurlo lontano dai colori azzurri.

Nel frattempo, però, si appresta a tornare nella 'sua' Udine da avversario, per la prima volta dopo l'operazione che ha portato il Napoli a sborsare una cifra considerevole per l'acquisto.

  • A UDINE DA AVVERSARIO

    Sembrano lontanissimi i tempi in cui Lucca strappava consensi con la maglia dell'Udinese: quattordici le reti realizzate nella passata stagione tra campionato e Coppa Italia, il dato migliore dal 2018/19 in cui mise a segno sedici goal col Brescia Primavera.

    Domenica pomeriggio, al 'Bluenergy Stadium', toccherà però nuovamente a Hojlund guidare il reparto offensivo: Lucca sarà presente in panchina per, all'occorrenza, dare una mano in corso d'opera.

    Chissà che l'aria friulana non possa tornare a fargli bene: è quel che si augurano in casa Napoli, dove al contempo sono in corso valutazioni in vista del calciomercato invernale.

  • I NUMERI DI LUCCA AL NAPOLI

    Piuttosto magro il bottino realizzativo di Lucca che, in tutte le competizioni, è stato impiegato dal primo minuto soltanto in sei circostanze su un totale di diciassette apparizioni.

    Dopo la prima rete (arrivata in campionato da ex contro il Pisa), Lucca ha dovuto attendere due mesi e mezzo prima di un nuovo festeggiamento personale: digiuno interrotto lo scorso 3 dicembre con la testata valida per il momentaneo 1-0 sul Cagliari agli ottavi di Coppa Italia.

    Nel tracollo di Eindhoven, datato 21 ottobre, venne addirittura espulso: il punto più basso di un soggiorno tutt'altro che positivo.

  • LUCCA AL NAPOLI: COSA NON HA FUNZIONATO

    Il Napoli ha investito 9 milioni per il prestito oneroso, a cui ne andranno aggiunti 26 per l'obbligo di riscatto: una cifra considerevole ma, allo stato attuale delle cose, piuttosto incongruente se rapportata allo scarso rendimento in azzurro.

    Acquistato per agire da vice Lukaku, Lucca è stato fin da subito costretto ad accelerare il processo di integrazione all'interno del nuovo ambiente: colpa dell'infortunio agostano del belga che, di fatto, ha gettato l'ex Udinese nel frullatore delle pressioni.

    Le prime uscite in maglia partenopea non sono state affatto convincenti e hanno convinto De Laurentiis a compiere un altro investimento milionario per l'ingaggio di Hojlund, diventato titolare in pochissimo tempo nella formazione tipo di Conte.

  • LE VOCI SUL FUTURO

    Il profilo di Lucca è uno di quelli più attenzionati dagli addetti ai lavori in vista del calciomercato di gennaio: nonostante le difficoltà incontrate a Napoli, il 25enne gode di grande considerazione.

    Di recente è stato accostato al Milan, dove Tare e Allegri dovranno prendere una decisione in merito al prosieguo dell'avventura in rossonero di Gimenez, attualmente ai box ma ancora a secco di goal in Serie A.

    Lucca potrebbe anche fare al caso della Roma, alla ricerca di una punta in grado di migliorare lo score offensivo della squadra: in ogni caso, qualora  scegliesse di cederlo con la formula del prestito, il Napoli sarebbe costretto ad anticipare il riscatto dall'Udinese, a cui finirebbero i 26 milioni pattuiti in estate.

