Lucca torna a Udine da avversario: cosa non sta funzionando al Napoli e le voci sul futuro

Il Napoli ha investito 9 milioni per il prestito oneroso, a cui ne andranno aggiunti 26 per l'obbligo di riscatto: una cifra considerevole ma, allo stato attuale delle cose, piuttosto incongruente se rapportata allo scarso rendimento in azzurro.

Acquistato per agire da vice Lukaku, Lucca è stato fin da subito costretto ad accelerare il processo di integrazione all'interno del nuovo ambiente: colpa dell'infortunio agostano del belga che, di fatto, ha gettato l'ex Udinese nel frullatore delle pressioni.

Le prime uscite in maglia partenopea non sono state affatto convincenti e hanno convinto De Laurentiis a compiere un altro investimento milionario per l'ingaggio di Hojlund, diventato titolare in pochissimo tempo nella formazione tipo di Conte.