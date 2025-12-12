Lucca torna a Udine da avversario: cosa non sta funzionando al Napoli e le voci sul futuro

Non sta andando come sperato da Lorenzo Lucca la prima stagione in maglia Napoli: dalle fanfare estive si è in breve tempo passati alle difficoltà intrinseche di un'attualità lontana dalle aspettative.
L'acquisto di Hojlund prima e il rientro imminente di Lukaku ora rischiano di spingere verso la porta d'uscita il classe 2000, già al centro di voci di calciomercato che potrebbero condurlo lontano dai colori azzurri.
Nel frattempo, però, si appresta a tornare nella 'sua' Udine da avversario, per la prima volta dopo l'operazione che ha portato il Napoli a sborsare una cifra considerevole per l'acquisto.