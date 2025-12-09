Lucca chiuso da Hojlund e presto da Lukaku: potrebbe lasciare il Napoli a gennaio

Dopo essersi ritagliato un ruolo da importante protagonista nel corso della sessione estiva di calciomercato, Lorenzo Lucca potrebbe fare la stessa cosa anche a gennaio
Approdato lo scorso luglio al Napoli a fronte di un investimento molto importante, l’attaccante potrebbe già essere giunto vicino alla conclusione (almeno momentanea) della sua avventura con i campioni d’Italia.
Secondo quanto riportato da ’Sky Sport’ infatti, il club partenopeo potrebbe sacrificarlo al fine di garantirsi poi altri due rinforzi da mettere a disposizione di Antonio Conte.