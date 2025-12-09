Pubblicità
Lucca Napoli prima magliaGetty Images
Leonardo Gualano

Lucca chiuso da Hojlund e presto da Lukaku: potrebbe lasciare il Napoli a gennaio

Lorenzo Lucca potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della sessione invernale di calciomercato: potrebbe interessare a due club soprattutto in Serie A.

Dopo essersi ritagliato un ruolo da importante protagonista nel corso della sessione estiva di calciomercato, Lorenzo Lucca potrebbe fare la stessa cosa anche a gennaio

Approdato lo scorso luglio al Napoli a fronte di un investimento molto importante, l’attaccante potrebbe già essere giunto vicino alla conclusione (almeno momentanea) della sua avventura con i campioni d’Italia.

Secondo quanto riportato da ’Sky Sport’ infatti, il club partenopeo potrebbe sacrificarlo al fine di garantirsi poi altri due rinforzi da mettere a disposizione di Antonio Conte.

  • Lucca Napoli Cagliari Coppa ItaliaGetty Images

    MENO SPAZIO DI QUANTO PREVISTO

    Il Napoli la scorsa estate ha investito oltre 35 milioni di euro (tra prestito oneroso e obbligo di riscatto) per prelevare il cartellino di Lorenzo Lucca dall’Udinese.

    Un acquisto importante anche dal punto di vista tecnico, perché proprio Lucca sarebbe dovuto essere il vice-Lukaku e dunque l’elemento in grado di garantire continuità di rendimento e goal in caso di assenza del del belga.

    Proprio il grave infortunio occorso all’ex Chelsea ed Inter, sembrava poter spalancare a Lucca le porte della titolarità, ma il Napoli ha poi fatto in tempo ad intervenire in sede di mercato e ad assicurarsi Hojlung che lo ha subito superato nelle gerarchie.

    La cosa per l’ex Udinese si è tradotta in poco spazio a disposizione per imporsi.

  • VICINO IL RIENTRO DI LUKAKU

    Lukaku è ormai prossimo a recuperare dal grave infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare tutta la prima parte di stagione.

    Non c’è ancora una data rientra per il suo ritorno in campo, ma da inizio 2026 Conte si ritroverà a poter disporre di tre centravanti.

    Tra questi Lucca parte nella posizione più bassa nelle gerarchie, da qui la possibilità di cederlo per potersi poi concentrare su nuovi investimenti in entrata.

  • Lorenzo Lucca Napoli Cagliari Coppa ItaliaGetty

    GLI ESTIMATORI POTREBBERO NON MANCARE

    Sebbene Lucca sia sin qui stato protagonista di una stagione non propriamente esaltante (due i goal messi a segno in sedici partite giocate in tutte le competizioni), rappresenta una tipologia di giocatore che potrebbe interessare a molti a gennaio.

    Come spiegato da ‘Sky Sport’, tra le società che andranno a caccia di un centravanti potrebbero esserci la Roma ed il Milan. Nel caso dei rossoneri, ogni discorso è però legato a ciò che si deciderà di fare con Santiago Gimenez.

  • RINFORZI A CENTROCAMPO PER IL NAPOLI

    Antonio Conte, in questa prima parte di stagione, è stato costretto a fare i conti con una fortissima emergenza a centrocampo.

    Ha perso prima De Bruyne, poi Anguissa e Gilmour, ritrovandosi a dover gestire una coperta che si è fatta via via sempre più corta.

    A gennaio dunque, il Napoli andrà a caccia soprattutto di rinforzi per la mediana, ma prima di intavolare operazioni onerose, sarà chiamato anche a cedere.

    Da questo punto di vista, Lorenzo Lucca potrebbe essere il principale giocatore da cedere anche se, dato il grande investimento estivo, difficilmente per lui si andrebbe oltre un prestito.  

