Lucca chiuso da Hojlund e presto da Lukaku: potrebbe lasciare il Napoli a gennaio

Il Napoli la scorsa estate ha investito oltre 35 milioni di euro (tra prestito oneroso e obbligo di riscatto) per prelevare il cartellino di Lorenzo Lucca dall’Udinese.

Un acquisto importante anche dal punto di vista tecnico, perché proprio Lucca sarebbe dovuto essere il vice-Lukaku e dunque l’elemento in grado di garantire continuità di rendimento e goal in caso di assenza del del belga.

Proprio il grave infortunio occorso all’ex Chelsea ed Inter, sembrava poter spalancare a Lucca le porte della titolarità, ma il Napoli ha poi fatto in tempo ad intervenire in sede di mercato e ad assicurarsi Hojlung che lo ha subito superato nelle gerarchie.

La cosa per l’ex Udinese si è tradotta in poco spazio a disposizione per imporsi.