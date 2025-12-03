Lucca ritrova la via del goal: in Napoli-Cagliari si sblocca dopo oltre due mesi

Tra tutti i giocatori in campo in occasione si Napoli-Cagliari di Coppa Italia era forse il più atteso in assoluto e questo perché da lui era lecito attendersi una risposta importante

Lorenzo Lucca era chiamato a sfruttare l’importante chance che gli ha concesso Antonio Conte e la cosa gli è riuscita solo parzialmente.

Se infatti è riuscito a sbloccarsi dopo un lungo digiuno siglando la rete del momentaneo 1-0, ha anche proposto una prestazione non propriamente all’altezza delle aspettative e scandita da diversi errori.