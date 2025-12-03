Pubblicità
Lorenzo Lucca Napoli Cagliari Coppa Italia
Leonardo Gualano

Lucca ritrova la via del goal: in Napoli-Cagliari si sblocca dopo oltre due mesi

Lucca è tornato a segnare dopo un lungo digiuno: per lui la seconda rete da quando gioca con il Napoli, ma la prestazione contro il Cagliari non è stata convincente.

Tra tutti i giocatori in campo in occasione si Napoli-Cagliari di Coppa Italia era forse il più atteso in assoluto e questo perché da lui era lecito attendersi una risposta importante

Lorenzo Lucca era chiamato a sfruttare l’importante chance che gli ha concesso Antonio Conte e la cosa gli è riuscita solo parzialmente.

Se infatti è riuscito a sbloccarsi dopo un lungo digiuno siglando la rete del momentaneo 1-0, ha anche proposto una prestazione non propriamente all’altezza delle aspettative e scandita da diversi errori. 

  • IL GOAL DI LUCCA

    Lucca ha sbloccato il risultato di Napoli-Cagliari al suo terzo tentativo.

    L’attaccante azzurro infatti, prima di trovare la via del goal, aveva provato a rendersi pericoloso prima al 18’, quando da posizione defilata non aveva trovato lo specchio della porta, poi al 20’ quando con un tiro da fuori era stato respinto dalla difesa avversaria.

    La rete è arrivata al 28’ quando, sugli sviluppi di un corner battuto da Politano, su cross di Vergara ha svettato meglio di tutti ed ha battuto Caprile con un colpo di testa.

  SSC Napoli v Pisa SC

    IN RETE DOPO OLTRE DUE MESI

    Lorenzo Lucca, contro il Cagliari, ha siglato la sua seconda rete stagionale.

    Per la prima bisognava tornare a Napoli-Pisa, sfida valida per il quarto turno di campionato giocata lo scorso 22 settembre.

    In quella occasione, da allora sono passati 72 giorni, siglò su assist di McTominay il goal del momentaneo 3-1.

  • UNA PRIMA PARTE DI STAGIONE COMPLICATA

    Il Napoli la scorsa estate ha versato nelle casse dell’Udinese ben 35 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Lorenzo Lucca, ma l’investimento fin qui non ha dato i frutti sperati.

    Non solo dopo il grave infortunio occorso a Lukaku è stato scavalcato nelle gerarchie anche da Hojlund, giocatore prelevato nelle battute finali della sessione di calciomercato proprio per rinfoltire l’attacco azzurro, ma quando è stato chiamato in causa ha faticato ad esprimersi ad alti livelli.

    Lucca ha inoltre faticato a trovare la via del goal, visto che in campionato ha segnato una sola volta in dodici partite (in molte delle quali però è entrato solo negli scampoli finali), mentre è ancora a secco in Champions League dove ha totalizzato 92’ di gioco distribuiti in tre presenze.

  Lorenzo Lucca Napoli Cagliari Coppa Italia

    LA PRIMA DA TITOLARE DA OTTOBRE

    Lorenzo Lucca era chiamato a sfruttare l’occasione contro il Cagliari.

    Nelle ultime settimane per lui il minutaggio in campo è andato via via diminuendo, tanto che per l’ultima presenza da titolare bisognava tornare a Lecce-Napoli dello scorso 28 ottobre, quando poi venne sostituito dopo un’ora di gioco.

    Per lui sono sin qui state quattro le maglie dal 1’ collezionate in campionato, alle quali aggiungere quella in Champions League contro il PSV quando è stato espulso dopo 76’ di gioco. 

  • L’USCITA DAL CAMPO TRA I FISCHI

    Per Lucca la partita contro il Cagliari è durata 68’.

    Nella ripresa infatti, dopo il pareggio del Cagliari, Antonio Conte ha deciso di sostituirlo gettando nella mischia Hojlund.

    L’uscita dal campo dell’ex Udinese è stata accompagnata dagli abbondanti fischi piovuti dagli spalti del Maradona e frutto di un’altra prestazione non sufficiente.

    Se da un lato infatti Lucca si è sbloccato, dall’altro nel corso della partita ha commesso diversi errori tecnici e in alcuni casi ha anche optato per la decisione sbagliata, tanto che già a fine primo tempo c’era stato un accenno di fischi da parte dei tifosi.

    Come se non bastasse, da un suo pallone perso in fase offensiva è nata la ripartenza che poi ha portato all’1-1 siglato da Esposito. 

