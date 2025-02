Louis Thomas Buffon non debutta con il Pisa, rimandata la prima partita del figlio di Gigi in Serie B

17enne figlio di Gigi, Louis Thomas non è entrato a gara in corso nella trasferta del Pisa a Cesena: 1-1 nonostante la superiorità numerica.

Un altro Buffon ufficialmente tra i professionisti, ma solo in panchina. Si tratta di Louis Thomas, figlio di Gigi che nel pomeriggio di domenica 16 febbraio ha partecipato alla gara di Serie B tra il suo Pisa e il Cesena, rimanendo però fuori. Allenato da un fedele amico del padre come Filippo Inzaghi, Buffon jr è stato convocato per la trasferta di Cesena fondamentale per allontanare Spezia e Cremonese e allo stesso modo rispondere alla vittoria della capolista Sassuolo.

17enne, Louis Thomas Buffon è un attaccante classe 2007 nato a Torino quando il padre Gigi faceva parte della Juventus. La madre è Alena Seredova, ex compagna del portiere toscano, che permette al giovane 17enne di avere così anche la cittadinanza ceca.

Ingaggiato dal Pisa per le sue giovanili nel 2023, Louis Thomas Buffon ha ben figurato nell'Under 19 in questa stagione, riuscendo a siglare una manciata di reti nel Campionato Primavera cominciato la scorsa estate.