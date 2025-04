Lotta, dà la scossa e segna: il Milan riscopre Jovic, Sergio Conceiçao ha un’arma in più

Luka Jovic ha segnato contro la Fiorentina il goal che è valso il 2-2 finale: per lui è la seconda rete consecutiva in campionato.

Quattro goal segnati, altri due annullati e parate decisive in profusione sfornate sia da Maignan che da De Gea.

Milan-Fiorentina si chiude con un 2-2 che probabilmente non rende particolarmente felice nessuno, quella che si è giocata a San Siro potrebbe però essere ricordata come una delle partite più belle e spettacolari dell’intero campionato.

Merito delle due squadre che si sono affrontate a viso aperto fino al triplice fischio finale, ma anche di quella girandola di emozioni che si è tradotta prima in un doppio vantaggio gigliato e poi in una clamorosa rimonta dei rossoneri.

A ritagliarsi un ruolo da protagonista in una sfida giocata a ritmi molto alti anche Luka Jovic.

Come ogni copione che si rispetti, in una serata per cuori forti ha fatto valere una legge non scritta del calcio: quella dell’ex.