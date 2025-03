Liverpool-Newcastle, la Carabao Cup è anche il trionfo di Tonali: dalle voci di mercato alla gloria

Liverpool vs Newcastle United

Sandro Tonali ha vinto la Carabao Cup con la maglia del Newcastle: è il coronamento della sua stagione da assoluto protagonista.

Sandro Tonali ha vinto il suo primo trofeo lontano dall'Italia. Il suo Newcastle, infatti, si è assicurato la Carabao Cup, la Coppa di Lega britannica conquistata ai danni di un Liverpool che nel giro di pochi giorni ha visto sfumare l'obiettivo Champions League (fuori agli ottavi contro il PSG) e la finale del torneo andato ai bianconeri. 2-1 finale, con il goal di Federico Chiesa arrivato solamente al 99' per le speranze di rimonta Reds.

Il Newcastle aspettava decenni di vincere qualcosa, con la proprietà araba che ha lavorato con investimenti importanti per arrivare a questo punto della storia. Tra gli importanti acquisti dell'ultimo quinquennio c'è stato anche Tonali, arrivato dal Milan nel 2023 prima di venire squalificato per il famoso caso scommesse.

Una volta terminata la lunga squalifica, Tonali è tornato in campo venendo però quasi immediatamente immerso nel calderone del calciomercato. Suo malgrado il centrocampista Campione d'Europa 2021 è stato dato come possibile partente a gennaio, attorniato da voci continue su Juventus e non solo.

Il risultato? Alle voci hanno risposto immediatamente Newcastle ed entourage, annunciando fermamente la volontà di Tonali di far bene con il club bianconero. Di provare a vincere qualcosa, trascinato dall'amore dei tifosi nei suoi confronti. Detto fatto: Tonali è stato il trascinatore della squadra in questa stagione, faro a dir poco fondamentale per il tecnico del club Howe.