Liverpool vs Newcastle United

Il Newcastle supera il Liverpool a Wembley e torna a vincere un titolo nazionale dopo 70 anni: decidono i goal di Burn ed Isak, segna anche Chiesa.

A pochi giorni dall’eliminazione dalla Champions League per mano del PSG, il Liverpool si ritrova costretto a fare i conti con una seconda grande delusione.

I Reds infatti vengono battuti per 2-1 dal Newcastle nella finale di Coppa di Lega e vedono quindi sfumare, almeno per il momento, la possibilità di mettere in bacheca il primo trofeo dell’era Slot.

Un trionfo, quello dei Magpies, che ha assunto anche un valore storico.