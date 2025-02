Lewandowski inarrestabile: scatta l’opzione che gli garantisce la permanenza al Barcellona

Robert Lewandowski continua ad essere un titolare inamovibile per il Barcellona: a 36 anni viaggia a medie realizzative alla Messi.

Nonostante abbia già tagliato il traguardo delle 36 primavere, Robert Lewandowski continua ad essere uno degli attaccanti più prolifici del panorama calcistico europeo.

Il bomber polacco infatti, non solo in questa stagione ha già segnato qualcosa come 32 goal in 35 partite giocate con il Barcellona, ma è anche in vetta alla classifica dei marcatori della Liga con 20 marcature (in 24 gare giocate), ovvero tre in più rispetto alla stella del Real Madrid Kylian Mbappé.

Lewandowski ha interrotto sabato sera sul campo del Las Palmas una serie di quattro partite consecutive con goal in campionato, ma proprio la presenza all’Estadio de Gran Canaria, gli ha consentito di tagliare un altro importante traguardo.