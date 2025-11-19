Leonardo e le esperienze sulle panchine di Milan e Inter: “Mai piaciuto allenare, non tornerò nel calcio”

“Nutro grande rispetto per coloro che sono arrivati all’inizio di un progetto, perché non è mai facile. Coloro che sono venuti dopo hanno fatto un lavoro enorme. Verratti ha trascorso undici anni al PSG e secondo me dopo cinque anni avrebbe dovuto trasferirsi in una squadra più grande. Parlo della sua carriera: è difficile restare così a lungo in una squadra. Sono i giocatori più importanti a ricevere le critiche maggiori, ma lui è sempre rimasto. Avrebbe potuto fare meglio se fosse riuscito a vincere una Champions, così come ha vinto un Europeo con l’Italia. Stiamo parlando di un giocatore formidabile”.