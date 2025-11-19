Leonardo e le esperienze sulle panchine di Milan e Inter: “Mai piaciuto allenare, non tornerò nel calcio”

È stato uno dei più forti e completi giocatori della sua generazione, un campione che ha legato in maniera indissolubile il suo nome a quello del Milan, ma che ha anche vissuto una parentesi da allenatore dell’Inter, dopo essersi seduto anche sulla panchina dei rossoneri.
Leonardo ha vissuto molte vite all’interno del mondo del calcio: terzino, centrocampista, regista, trequartista e anche attaccante, prima di diventare tecnico e poi dirigente, contribuendo alla costruzione di quello che poi è diventato il grande PSG.
L’ex campione brasiliano, in una lunga intervista rilasciata a 'RMC Sport', ha parlato delle sue tante carriere e ha svelato quali sono i suoi piani futuri.