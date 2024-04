Lecce-Monza dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Lecce ospita il Monza nel 34° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Da una parte una squadra alla ricerca di altri fondamentali punti salvezza, dall’altra una intenzionata a ripartire dopo un periodo decisamente avaro di soddisfazioni. Tra le partite proposte dal 34° turno di Serie A, c’è anche quella che vedrà protagoniste Lecce e Monza, due compagini che stanno vivendo momenti diametralmente opposti.

I salentini sono reduci da due vittorie consecutive, quelle ottenute negli scontri diretti con Empoli e Sassuolo, che hanno consentito loro di compiere un deciso salto in classifica.

Sono ora 35 i punti in classifica per il Lecce che si presenta ad inizio giornata forte delle sette lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto.

Quarantatré invece i punti di un Monza che nelle ultime settimane ha decisamente rallentato la sua corsa. La squadra brianzola nelle recenti uscite ha totalizzato tre sconfitte (compresa quella interna con l’Atalanta nel precedente turno di campionato) ed un pareggio (quello a reti inviolate sul campo del Bologna).

Quella che andrà in scena sarà la sfida numero 32 tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride al Lecce in virtù delle 9 vittorie conseguite, a fronte di 15 pareggi e 7 affermazioni del Monza.

La sfida di andata, che si è giocata lo scorso 17 settembre ed è stata valida per il 4° turno, si è chiusa sul risultato di 1-1 con reti di Krstovic e Colpani.

In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.