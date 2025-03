Lecce-Milan 2-3, pagelle e tabellino: da 2-0 alla vittoria, i rossoneri risorgono con un doppio Pulisic

Lecce vs AC Milan

Il Milan si impone in rimonta sul campo del Lecce: decisiva l’autorete di Gallo ed una doppietta di Pulisic.

All’inferno e ritorno, tutto nel giro di una partita nella quale è successo realmente di tutto. Il Milan torna a vincere in campionato e in un colpo solo pone fine ad una striscia di tre sconfitte consecutive e si rilancia in ottica europea. La compagine rossonera supera 3-2 Lecce e lo fa dopo aver rimontato due reti di svantaggio ed essere parsa, verso l’ora di gioco, realmente ad un passo dal tracollo.

Eppure, al Via del Mare, la partenza era parsa di quelle estremamente promettenti. I meneghini infatti scendono in campo con il piglio giusto e già dopo un solo minuto trovano con Gimenez la rete del vantaggio che però viene annullata per una posizione di fuorigioco dello stesso attaccante messicano.

Il Lecce, sventato il pericolo, si riassesta e al 7’ si porta sull’1-0 con Krstovic che è bravissimo a capitalizzare un contropiede partito da un errore di Reijnders, con un gran destro da fuori area sul quale Sportiello può poco. La partita si gioca su ottimi ritmi con le due squadre che rispondono colpo su colpo, ma a farsi preferire sono i padroni di casa che lasciano ai rossoneri (annullato anche un goal a Gabbia per fuorigioco) l’iniziativa, per poi cercare l’immediata ripartenza in verticale. Il finale di prima frazione è di marca milanista, ma dopo che il Lecce al 21’ è andato ad un soffio dal raddoppio, quando il sinistro di Krstovic è stato respinto dal palo.

Nella ripresa il Milan parte bene e al 53’ è Gimenez ad essere fermato dal palo, ma proprio nel suo momento migliore il Lecce colpisce ancora in contropiede e con lo spietato Krstovic trova il 2-0.

E’ il goal che sembra chiudere i giochi con largo anticipo e scaraventare gli ospiti nell’abisso, ma i rossoneri, complici anche i cambi offensivi di Conceiçao, trovano la forza per riprendere il campo e per ribaltare tutto nel giro di pochi minuti.

Al 68’, il Milan riapre i giochi grazie ad una sfortunata autorete di Gallo su conclusione imprecisa del nuovo entrato Joao Felix, mentre al 73’ è Pulisic a trasformare un rigore che lui stesso si era procurato inducendo Baschirotto ad un netto fallo in area.

Sul Via del Mare cala il gelo e all’81’ è ancora Pulisic a completare la rimonta sfruttando al meglio un cross dalla sinistra di Rafa Leao (entrato nella ripresa).

E’ la rete con il quale il Milan si scrolla di dosso i fantasmi delle tre sconfitte consecutive e che vale tre punti che, per come si erano messe le cose, assumono in peso specifico rilevantissimo. Al Lecce resta il rimpianto di non aver gestito il doppio vantaggio e di essersi sciolto alle prime vere difficoltà.