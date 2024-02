Lecce-Inter 0-4, cronaca, tabellino e voti: Lautaro guida il poker, nessuno ferma la capolista

L'Inter risponde alla Juventus mantenendo il +9 in classifica in vista del recupero contro l'Atalanta, che potrebbe valere l'ulteriore allungo.

L'Inter non fa più notizia, infermabile. Al Via del Mare arriva l'ennesima vittoria per la squadra di Inzaghi, che risponde prontamente alla vittoria della Juventus mantenendo il +9 sulla rivale bianconera. Espugnato il campo del Lecce, ora Lautaro e compagni si preparano al big match di recupero contro l'Atalanta che potrebbe valere il +12 e il passo praticamente decisivo verso lo Scudetto.

Lecce-Inter è stata l'ennesima prova di forza per una squadra che non sembra mai stanca, pronta a schiacciare i propri avversari sin dalle prime battute. Manco a dirlo il protagonista è stato Lautaro, che in un colpo solo ha segnato il 100esimo goal con il team meneghino in Serie A, per poi allargare la propria statistica a 101.

A partecipare al poker anche Frattesi e De Vrij, in un match che ha tra l'altro visto il direttore di gara Doveri sostituito: problema all'intervallo e dentro il quarto uomo Baroni per una ripresa filata liscia per gli ospiti e in maniera sempre più difficile per i padroni di casa.