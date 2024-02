Leao da impazzire in Milan-Rennes: ora c'è un tabù campionato da sfatare

Gran goal del portoghese che ora deve sbloccarsi in Serie A. Pioli: "Cerca l'estetica, sa in cosa deve migliorare".

L'andata dei playoff di Europa League ci ha lasciato in dote la certificazione dell'ottimo momento vissuto dal Milan, giunto al sesto risultato utile consecutivo contro il Rennes: un 3-0 utile a prenotare la qualificazione agli ottavi di finale, in vista di un ritorno che si preannuncia una sorta di formalità.

Loftus-Cheek si è preso la scena con una doppietta, prima del definitivo sigillo di Leao che ha appesantito il passivo per il Rennes: il portoghese ha confermato di essere uno dei giocatori più in forma della rosa di Pioli, 'surfando sulle onde' di San Siro e migliorando uno score personale gravemente condizionato dal rendimento fatto registrare in campionato.

È in Serie A, in effetti, che l'apporto di Leao è venuto terribilmente a mancare: al netto degli ultimi rigurgiti di entusiasmo che hanno quantomeno migliorato l'apporto in termini di assist per i compagni di squadra.