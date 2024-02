Leao brilla, il Milan no: il portoghese luce per Pioli, ma non basta per blindare la Champions

Leao torna a segnare in Serie A: secondo centro consecutivo, non succedeva da quasi 11 mesi. Ma i rossoneri non piegano l'Atalanta

Leao sì, il Milan nì. Nella domenica sera di San Siro i rossoneri e il portoghese vanno a velocità differenti.

Elevatissima quella del portoghese, apparso forse in una delle sue migliori serate stagionali; buona ma non altrettanto trainante, quella degli altri giocatori mandati in campo da Pioli, soprattutto nel reparto offensivo.

E se Pulisic e Giroud vivono una sera senza acuti, con il francese che causa anche il rigore che regala a una non irresistibile Atalanta il pari, ecco che la sola qualità del portoghese non può bastare.

Per Leao è il quarto centro in questa Serie A: non segnava in campionato dal 23 settembre: più di un girone fa, una vita calcistica.