Scott McTominay Brian Cristante Roma Napoli Serie AGetty
Leonardo Gualano

Le scintille tra Cristante e McTominay svelate da BordoCam di DAZN: “100 chili e fai queste sceneggiate?”, “Chiudi la bocca, sparisci!”

Cristante e McTominay sono stati protagonisti di un acceso duello in Roma-Napoli: lo scozzese ha reagito a due falli del capitano giallorosso.

Quella che è andata in scena domenica sera all’Olimpico è stata una sfida che ha messo in palio punti pesanti per le zone altissime di classifica.

A contenderseli sono state Roma e Napoli, con i partenopei che sono poi riusciti ad imporsi per 1-0 grazie ad una rete David Neres.

Una vittoria che ha consentito ai campioni d’Italia di riportarsi in vetta alla classifica (a quota 28 insieme al Milan) e arrivata al termine di 90’ molto intensi, nei quali non sono certamente mancati i duelli.

In particolare, a scontrarsi in più occasioni sono stati Cristante e McTominay a centrocampo e ‘Bordocam’ di ‘DAZN’ ha svelato quelli che sono stati alcuni dei momenti di un confronto che a tratti è stato anche molto spigoloso.

  • “PESI 100 CHILI E FAI QUESTE SCENEGGIATE?”

    Nel corso del primo tempo, il capitano della Roma ha commesso un fallo ai danni di McTominay all’altezza della linea di centrocampo.

    Un’irregolarità prontamente ravvisata dal direttore di gara Massa e dopo la quale il giocatore del Napoli è rimasto a terra dolorante.

    Quando McTominay si è rialzato, Cristante gli ha poi rivolto una frase eloquente.

    “Pesi cento chili e fai queste sceneggiate?”

  • “CHIUDI LA BOCCA!”

    Le parole pronunciate da Cristante non sono evidentemente piaciute a McTominay, che anzi si è rivolto in maniera molto dura al centrocampista giallorosso.

    “Chiudi la bocca e sparisci!”

  • UN NUOVO CONTATTO NELLA RIPRESA

    Il duello tra i due si è poi ripetuto nella ripresa.

    McTominay, dopo aver ricevuto palla da Lobotka, si è girato ed è scappato via alla marcatura di Cristante che lo ha fermato con un fallo che gli è valso un cartellino giallo.

    Nell’occasione il capitano della Roma ha colpito con i tacchetti della scarpa l’avversario all’altezza del tendine d’Achille, provocandogli una ferita.

  • “UNA PORCHERIA”

    Dopo aver subito il fallo, McTominay è rimasto a terra per qualche istante ed è stato soccorso dallo staff medico del Napoli. 

    Quando si è rialzato è andato subito a cercare Cristante e, una volta arrivato nella sua prossimità, gli ha rivolto una frase.

    “Questa è una porcheria, una porcheria”.

    Pochi minuti più tardi, il capitano della Roma lascerà poi il terreno di gioco per far posto a Paulo Dybala. 

