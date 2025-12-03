Le scintille tra Cristante e McTominay svelate da BordoCam di DAZN: “100 chili e fai queste sceneggiate?”, “Chiudi la bocca, sparisci!”

Quella che è andata in scena domenica sera all’Olimpico è stata una sfida che ha messo in palio punti pesanti per le zone altissime di classifica.

A contenderseli sono state Roma e Napoli, con i partenopei che sono poi riusciti ad imporsi per 1-0 grazie ad una rete David Neres.

Una vittoria che ha consentito ai campioni d’Italia di riportarsi in vetta alla classifica (a quota 28 insieme al Milan) e arrivata al termine di 90’ molto intensi, nei quali non sono certamente mancati i duelli.

In particolare, a scontrarsi in più occasioni sono stati Cristante e McTominay a centrocampo e ‘Bordocam’ di ‘DAZN’ ha svelato quelli che sono stati alcuni dei momenti di un confronto che a tratti è stato anche molto spigoloso.