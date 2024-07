Le Parisien - Benzema di traverso: rischia di saltare l’approdo di Pioli all’Al-Ittihad

Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, Pioli potrebbe dover rinunciare all’Al-Ittihad: Benzema preferisce un altro allenatore.

Solo fino a poche ore fa, sembrava quasi certo l’approdo di Stefano Pioli sulla panchina dell’Al-Ittihad, poi dalla Francia è rimbalzata una clamorosa notizia che rischia di dare un volto del tutto diverso alla vicenda.

Il trasferimento dell’ex tecnico del Milan in Arabia Saudita non solo non sarebbe più così certo, ma potrebbe addirittura saltare.

A far arenare la trattativa quando ormai si attendeva solo la fumata bianca, sarebbe stata la stella di prima grandezza della compagine di Gedda: Karim Benzema.