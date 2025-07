Le mosse dell'Inter sul mercato, Ausilio svela tutto: dagli obiettivi Lookman e Leoni a Calhanoglu e le possibili cessioni Calciomercato Inter

Il direttore sportivo nerazzurro ha esposto i piani dell'Inter sia in entrata che in uscita: la priorità è Lookman, nessuna cessione eccellente ma tanti giocatori in uscita.