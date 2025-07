Il Fenerbahce vuole Calhanoglu: contatto diretto con il club turco, pronta l'offerta all'Inter

C'è ancora la Turchia su Calhanoglu ma questa volta il Fenerbahce: il Presidente lo avrebbe contattato in prima persona.

Hakan Calhanoglu a meno di nuove sorprese non andrà al Galatasaray, come sperava inizialmente, ma comunque il suo futuro potrebbe essere in Turchia, con la maglia però dei rivali, il Fenerbahce.

Nonostante le parole del direttore sportivo, Piero Ausilio, il centrocampista dell'Inter rimane sul mercato dopo le ultime vicende ma serve un'offerta adeguata, sicuramente superiore a quelle che aveva in mente il Galatasaray per ingaggiarlo.

Dalla Turchia hanno rivelato come ci sia stato anche già un contatto diretto tra il Fenerbahce e Calhanoglu per capire le condizioni dell'operazione e presto l'Inter potrebbe ricevere un'offerta.