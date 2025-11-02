Pubblicità
Pubblicità
MIX Napoli Glmour Lobotka SpinazzolaGetty Images
Leonardo Gualano

Le condizioni di Gilmour, Lobotka e Spinazzola: chi recupera per la sfida di Champions con l’Eintracht

Gilmour e Spinazzola sono usciti per infortunio contro il Como, mentre Lobotka è tornato dopo quasi un mese: le loro condizioni in vista della sfida di Champions con l’Eintracht Francoforte.

Pubblicità

Messo alle spalle il pareggio interno a reti inviolate con il Como, per il Napoli è già tempo di concentrarsi sulla prossima sfida di Champions League.

Il cammino europeo dei partenopei ripartirà dal Diego Armando Maradona, dove martedì sera, nella quarta giornata della Fase Campionato, arriverà l’Eintracht Francoforte.

Una sfida che metterà in palio punti fondamentali per la corsa agli ottavi di finale, ma nella quale Antonio Conte dovrà fare i conti con nuovi problemi di formazione.

Contro il Como, infatti, si sono fermati per infortunio Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour, e un loro recupero in tempi brevi non è affatto scontato.

  • SSC Napoli v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    LE CONDIZIONI DI GILMOUR

    Per Gilmour la partita con il Como è durata appena 37 minuti.

    Schierato titolare per sostituire un Lobotka recuperato ma non ancora al meglio, il centrocampista scozzese è stato costretto a uscire per un problema muscolare.

    A chiarire la natura dell’infortunio è stato lo stesso Napoli, che in una nota ufficiale ha parlato di affaticamento muscolare.

    • Pubblicità

  • LE CONDIZIONI DI SPINAZZOLA

    Se la gara di Gilmour è terminata al 37’, quella di Leonardo Spinazzola si è chiusa alla fine del primo tempo.

    L’esterno azzurro non è rientrato in campo dopo l’intervallo, lasciando il posto a Gutierrez.

    Anche per lui il club ha parlato di affaticamento muscolare, ma Antonio Conte, nel post-partita, ha aggiunto qualche dettaglio in più.

    “Mi ha chiesto di essere sostituito a fine primo tempo, ma in realtà aveva dei problemi già prima della partita.

    Ha un fastidio al pube e proveremo a gestirlo, così come faremo con Billy Gilmour”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Lobotka Napoli GenoaGetty Images

    IL RITORNO IN CAMPO DI LOBOTKA

    La sfida con il Como ha comunque portato anche una buona notizia: il ritorno in campo di Stanislav Lobotka.

    Il regista slovacco era fermo dallo scorso 5 ottobre, da quando cioè, nel match contro il Genoa, aveva riportato una lesione all’adduttore della coscia destra.

    Uno stop di circa un mese, con tempi di recupero rispettati alla perfezione, ma con una condizione fisica ancora da ritrovare.

    Quando Gilmour ha accusato il suo problema, Conte si è rivolto proprio a Lobotka per valutare se potesse entrare e completare la gara.

    Visto il dubbio espresso dal giocatore, il tecnico ha però preferito non rischiare, inserendolo solo all’87’ al posto di Politano.

  • CHI RECUPERA PER L’EINTRACHT?

    In vista della sfida di martedì contro l’Eintracht Francoforte — con entrambe le squadre appaiate a quota tre punti nel girone — Antonio Conte dovrà effettuare valutazioni approfondite.

    Le condizioni di Gilmour e Spinazzola saranno monitorate nelle prossime ore e solo dopo i controlli si saprà se potranno essere disponibili.

    Al momento, tuttavia, non è da escludere che nessuno dei due venga convocato.

    Conte potrebbe dunque decidere di rilanciare Lobotka dal primo minuto, colmando così il vuoto in mediana, mentre sulla corsia sinistra a contendersi una maglia da titolare sarebbero Olivera e Gutierrez.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Bundesliga
RB Lipsia crest
RB Lipsia
RBL
Francoforte crest
Francoforte
SGE