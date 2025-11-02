Le condizioni di Gilmour, Lobotka e Spinazzola: chi recupera per la sfida di Champions con l’Eintracht

Messo alle spalle il pareggio interno a reti inviolate con il Como, per il Napoli è già tempo di concentrarsi sulla prossima sfida di Champions League.

Il cammino europeo dei partenopei ripartirà dal Diego Armando Maradona, dove martedì sera, nella quarta giornata della Fase Campionato, arriverà l’Eintracht Francoforte.

Una sfida che metterà in palio punti fondamentali per la corsa agli ottavi di finale, ma nella quale Antonio Conte dovrà fare i conti con nuovi problemi di formazione.

Contro il Como, infatti, si sono fermati per infortunio Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour, e un loro recupero in tempi brevi non è affatto scontato.