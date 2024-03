Lazio-Udinese dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Lazio ospita l’Udinese nel 28° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Archiviata la pesante sconfitta patita sul campo del Bayern Monaco che ha sancito l’eliminazione dalla Champions League e la fine del suo cammino europeo per questa stagione, la Lazio torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una sfida nella quale non saranno ammessi margini d’errore: quella contro l’Udinese.

Le due squadre si affronteranno in una gara valida per il 28esimo turno della Serie A 2023-2024 che metterà in palio punti pesanti. I capitolini, che sin qui si sono spinti fino a quota 40 in classifica, sono infatti reduci in campionato dalle sconfitte contro Fiorentina e Milan ed andranno quindi alla ricerca di quel risultato che possa consentire loro di rimettersi in marcia e di tornare nella scia di quelle squadre che si stanno contendendo un pass europeo per la prossima stagione.

Ventiquattro sono invece i punti di un’Udinese che è reduce dal pareggio interno contro la Salernitana e che non vince dal 12 febbraio, quando cioè riuscì nell’impresa di espugnare il campo della Juventus. I friulani andranno alla ricerca di quel risultato che possa consentire loro di non venir risucchiati in quella zona retrocessione distante una sola lunghezza.

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.