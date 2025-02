Lazio-Monza dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lazio vs Monza

La Lazio ospita il Monza nel ventiquattresimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Sarà una sfida tra squadre che scenderanno in campo con obiettivi molto diversi, quella che nel ventiquattresimo turno di Serie A vedrà opposte la Lazio ed il Monza.

La compagine capitolina, dopo essere tornata alla vittoria imponendosi per 2-1 sul campo del Cagliari, andrà alla ricerca di quei punti che possano consentirle non solo di difendere il quarto posto, ma anche di restare nella scia delle primissime della classe e in particolare dell’Atalanta che attualmente occupa la terza piazza.

I brianzoli viceversa, dopo aver inanellato tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali in casa per 1-0 contro il Verona, proveranno ad ottenere quel risultato che tenga vive le speranze di una salvezza che di settimana in settimana sembra essersi fatta sempre più complicata.

Sono infatti appena 13 i punti ottenuti dal Monza in 23 turni di campionato (appena due 2, accompagnate da 7 pareggi e ben 14 sconfitte), a fronte dei ben 42 della Lazio.

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.