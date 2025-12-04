Lazio-Milan, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede in caso di parità al 90' e il regolamento della Coppa Italia

Si gioca allo stadio Olimpico di Roma, dove la Lazio ospita il Milan, l’ottavo di finale forse più atteso in assoluto dell’edizione 2025-2026 della Coppa Italia.

Non solo infatti si affrontano due storiche ‘grandi’ del calcio nostrano, ma lo fanno a cinque giorni di distanza da un confronto in campionato giocato a San Siro, che ha visto i meneghini imporsi per 1-0 e che ha lasciato dietro di sé una lunga scia di polemiche.

Come previsto da regolamento della competizione, il match si disputerà in gara secca e dunque già questa sera sapremo quale delle due squadre prolungherà il suo cammino nel torneo spingendosi fino ai quarti di finale.

Ma cosa succede dunque in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari? Si andrebbe ai supplementari o direttamente ai calci di rigore?