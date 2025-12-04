Pubblicità
AC Milan v SS Lazio - Serie A
Leonardo Gualano

Lazio-Milan, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede in caso di parità al 90' e il regolamento della Coppa Italia

Lazio e Milan si affronteranno allo stadio Olimpico in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: cosa prevede il regolamento in caso di parità al 90’.

Si gioca allo stadio Olimpico di Roma, dove la Lazio ospita il Milan, l’ottavo di finale forse più atteso in assoluto dell’edizione 2025-2026 della Coppa Italia.

Non solo infatti si affrontano due storiche ‘grandi’ del calcio nostrano, ma lo fanno a cinque giorni di distanza da un confronto in campionato giocato a San Siro, che ha visto i meneghini imporsi per 1-0 e che ha lasciato dietro di sé una lunga scia di polemiche.

Come previsto da regolamento della competizione, il match si disputerà in gara secca e dunque già questa sera sapremo quale delle due squadre prolungherà il suo cammino nel torneo spingendosi fino ai quarti di finale.

Ma cosa succede dunque in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari? Si andrebbe ai supplementari o direttamente ai calci di rigore? 

  • LAZIO-MILAN, SONO PREVISTI I SUPPLEMENTARI?

    Qualora la sfida che vedrà opposte Lazio e Milan dovesse chiudersi con un risultato di partirà al 90’, non sarebbero previsti i tempi supplementari.

    La gara non verrebbe dunque prolungata con i canonici due tempi da 15’, poiché la cosa non è prevista dal regolamento della competizione.

  • LAZIO-MILAN, SONO PREVISTI I RIGORI?

    In caso di parità al 90’, qualsiasi sia il risultato in termini di goal maturato, Lazio-Milan verrebbe decisa direttamente ai calci di rigore. 

    Ad approdare dunque ai quarti di finale sarebbe la squadra più precisa dal dischetto.

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO DELLA COPPA ITALIA

    Il regolamento della Coppa Italia non prevede la disputa dei tempi supplementari in caso di pareggio al 90’.

    “Ottiene la qualificazione ai quarti di finale la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

  • SONO PREVISTI I SUPPLEMENTARI IN COPPA ITALIA?

    Nel corso del torneo può verificarsi effettivamente che due squadre vadano ai supplementari dopo aver concluso i 90’ regolamentari sul risultato di parità.

    Questo però può accadere da regolamento solo a partire dalle semifinali. 

