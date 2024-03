Lazio-Milan 0-1, cronaca, tabellino e voti: Okafor entra e la decide

Il Milan si impone sul campo della Lazio grazie ad una rete siglata nella ripresa da Okafor: tre espulsioni per i biancocelesti.

Un pizzico di tensione di troppo e qualche emozione in meno rispetto a quanto era lecito aspettarsi. Lazio-Milan, sfida che ha aperto il 27° turno di Serie A, è andata in archivio lasciando in eredità soprattutto la sensazione che alla fine a vincere sia stata la squadra più pronta e concreta.

L’impegno non è mancato, così come l’elettricità sul terreno di gioco dell’Olimpico, ma a farla da padrone per larghi tratti sono state la tattica e quel nervosismo trapelato già a partire dal 12’ quando la Lazio (che poi finirà la gara in otto) ha reclamato un calcio di rigore dopo uno scontro tra Maignan e Castellanos.

La compagine biancoceleste ha dato l’impressione di scendere in campo con la voglia di comandare il gioco e la cosa si è tradotta in una difesa altissima, qualche incursione di Zaccagni sulla fascia ed un pericolo creato da Vecino nel primo tempo. Il Milan invece è parso decisamente più compassato e disposto ad aspettare per poi ripartire in contropiede, questo almeno fino al 57’ quando l’espulsione di Pellegrini ha modificato l’intero copione della gara.

E’ da quel momento in poi che la compagine rossonera è riuscita ad alzare il proprio baricentro e ad arrivare con più facilità dalle parti dell’area avversaria.

A piazzare il colpo vincente è stato Okafor che ha sbloccato la gara nel momento che più contava. Un goal che regala ad un Milan maturo e cinico tre punti di platino e che condanna la Lazio (che paga un dazio pesante anche in termini di rossi) ad un’altra serata da incompiuta.