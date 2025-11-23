Lazio-Lecce 2-0, pagelle e tabellino: decidono Guendouzi e Noslin, i biancocelesti tornano a scalare la classifica

Nella Lazio bene soprattutto la linea di mediana, con Guendouzi che è tra i più attivi anche in fase offensiva e Basic che compie bene la doppia fase. Isaksen e Zaccagni garantiscono qualità all’attacco, Dia ci prova ma va a corrente alternata. Noslin ha il merito di entrare e di chiudere la pratica in pieno recupero.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6 (87’ Patric sv), Romagnoli 6, Pellegrini 6( 75’ Lazzari 6); Guendouzi 7, Cataldi 6.5 (46’ Vecino 6), Basic 7; Isaksen 6.5 (82’ Pedro sv), Dia 6 (87’ Noslin 7), Zaccagni 6.5. All. Sarri.